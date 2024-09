ALERTA: um asteroide gigante passará muito próximo da Terra

De acordo com informações do The Virtual Telescope Project, um asteroide classificado como “potencialmente perigoso” passará próximo à Terra em 17 de setembro de 2024. Cientistas do Observatório Astronômico Bellatrix, na Itália, calcularam que o asteroide, chamado 2024 ON, atingirá seu ponto mais próximo do planeta nessa data.





Descoberto recentemente pelo Atlas Sky Survey em 27 de julho de 2024, o asteroide tem entre 220 e 480 metros de diâmetro, comparável ao tamanho de dois campos de futebol. Apesar de sua classificação, a rocha espacial vai passar a uma distância segura, cerca de 1 milhão de quilômetros da Terra, equivalente a 2,6 vezes a distância entre o planeta e a Lua.





Especialistas afirmam que essa aproximação não representa risco imediato à Terra. Contudo, nos dias próximos ao evento, o asteroide será monitorado para verificar se sua trajetória pode se alterar no futuro.





Embora a probabilidade de colisão seja baixa, o Gabinete de Coordenação da Defesa Planetária (PDCO), da NASA, reforça a importância de manter a vigilância sobre objetos próximos à Terra e desenvolver estratégias de defesa para possíveis ameaças.





O Projeto Telescópio Virtual planeja transmitir ao vivo a passagem do 2024 ON a partir de 15 de setembro, permitindo que o público acompanhe o fenômeno. As informações são do Último Segundo.





Especialistas afirmam que essa aproximação não representa risco imediato à Terra. Contudo, nos dias próximos ao evento, o asteroide será monitorado para verificar se sua trajetória pode se alterar no futuro.





Embora a probabilidade de colisão seja baixa, o Gabinete de Coordenação da Defesa Planetária (PDCO), da NASA, reforça a importância de manter a vigilância sobre objetos próximos à Terra e desenvolver estratégias de defesa para possíveis ameaças.





O Projeto Telescópio Virtual planeja transmitir ao vivo a passagem do 2024 ON a partir de 15 de setembro, permitindo que o público acompanhe o fenômeno. As informações são do Último Segundo.