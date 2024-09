POLÍCIA CIVIL PRENDE OBREIRO ACUSADO DE EST*PRAR 5 ADOLESCENTES EM COREAÚ/CE

Polícia Civil do Ceará cumpre, em Coreaú-CE, mandado de prisão contra homem suspeito de crime de estupro de vulnerável contra 5 menores, todas menores de 13 anos à época do fato.





Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), durante o dia 10 de Setembro de 2024, resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de JOSÉ FÁBIO SOARES DA COSTA, que está sendo investigado pela prática de crime de Estupro de Vulnerável, fato que está sendo investigado através do Inquérito Policial nº 444-49/2024. A captura do suspeito ocorreu no município de Coreaú, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado do Ceará.





Após o registro de um crime de Estupro de Vulnerável praticado no município de Coreaú-CE, a Delegacia Municipal de Coreaú deu início aos trabalhos investigativos com o apoio do Conselho Tutelar local, bem como do Ministério Público de Coreaú-CE.





O suspeito desse crime hediondo praticado contra as infantes é obreiro da Assembleia de Deus na localidade de Cunhassúm dos Sales, condição que dificultava a denúncia contra o acusado, segundo os relatos.





O referido investigado teve sua prisão preventiva decretada pela justiça cearense (Processo nº 0204032-64.2024.8.06.0298), tendo sido capturado no dia 10 de Setembro deste ano e encaminhado a Unidade Prisional de Sobral-CE, onde ficará à disposição da justiça.





Foto ilustrativa