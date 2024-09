Justiça aceita teses do MP do Ceará condena homem a 18 anos de prisão por matar o próprio pai a golpes de faca em Nova Russas

Após denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará, a Justiça condenou Roberto Vieira da Silva a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado cometido contra o próprio pai. O Tribunal do Júri acatou todas as teses do MP, em acusação feita pelo promotor de Justiça João Batista Fontenele Neto, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Nova Russas. O réu matou o pai com golpes de faca, na residência da vítima, após uma discussão.





O júri reconheceu as duas qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público: motivo fútil e meio cruel. O crime ocorreu após discussão acerca do uso de bebida alcoólica pelo filho. F.V.N. foi morto com dez golpes de faca. Roberto Vieira da Silva foi condenado a 18 anos, um mês e 21 dias de reclusão em regime fechado.





Consta nos autos que já havia histórico de desentendimento entre pai e filho por conta de bebida alcoólica. No dia 28 de agosto de 2023, por volta de 19h30, na zona rural de Nova Russas, Roberto Vieira da Silva ameaçou matar o pai com uma faca. Ao ouvir as ameaças, o irmão do réu escondeu a faca sobre o telhado e foi ao banheiro. Minutos depois, ouviu os gritos, correu com a esposa ao socorro do pai e conseguiu desarmar o irmão. Porém, os ferimentos no pescoço, tórax, braços, mão e cabeça foram fatais para a vítima.