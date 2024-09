Candidata a vereadora em cidade baiana tem fotos e vídeos íntim0s vazados

A candidata a vereadora Alissandra Matos, do Partido dos Trabalhadores (PT), enfrenta uma situação delicada após a divulgação de fotos e vídeos íntimos na internet. A bacharel em Direito e postulante ao cargo na cidade de Serrinha, no nordeste da Bahia, tornou público o ocorrido em uma postagem no Instagram feita na última quinta-feira (29).





Na publicação, Alissandra expressou seu descontentamento e indignação, descrevendo o episódio como uma forma de violência baseada em sua condição de mulher. “Infelizmente não serei a última (mulher) a enfrentar as consequências de tentar manchar a minha honra, nome e imagem. Por ironia do destino, justamente no Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, eu tenho que vir, arrasada, decepcionada e triste com os últimos acontecimentos, avisar que nenhum crime ficará impune contra a honra de qualquer mulher”, escreveu a candidata.





Em seu texto, Alissandra afirmou que já estão sendo tomadas medidas para lidar com a situação e destacou seu compromisso em responsabilizar aqueles que acreditam que a internet é um "terreno sem lei". Ela ressaltou a importância de proteger a intimidade, honra e imagem de qualquer pessoa contra exposições não autorizadas e mentiras.





Por Eduardo Neres / Portal Toca News