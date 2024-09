Tragédia em Criciúma! Sargento da PM é assassinado com própria arma durante abordagem

Criciúma, SC – O 3° sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, Davi Appel da Silva, de 37 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira (3) durante uma abordagem no bairro Comerciário, em Criciúma. O crime ocorreu por volta das 11h46, próximo ao estádio Heriberto Hülse, e foi registrado por câmeras de segurança.





De acordo com a Polícia Militar, o sargento Davi estava realizando rondas de patrulha comunitária quando identificou um homem suspeito, conhecido por perturbar a comunidade local, especialmente com o uso de drogas. Ao tentar abordar o suspeito, Davi foi surpreendido e desarmado. O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada, pegou a arma do policial e disparou contra ele, atingindo-o fatalmente.





O vídeo do incidente mostra o momento em que o suspeito se aproxima da viatura e ataca o sargento, tomando sua arma e efetuando os disparos. Após o crime, o autor foi contido por trabalhadores de uma obra nas proximidades e preso em flagrante. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos e natural do Rio Grande do Sul, possui diversas passagens criminais.





O comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, tenente-coronel Mário Luiz da Silva, lamentou a perda do sargento Davi e destacou a coragem e o comprometimento do policial em servir e proteger a sociedade. "Expressamos nossa solidariedade e sentidas condolências aos familiares, amigos e colegas de farda do policial, reconhecendo o imensurável sacrifício e dedicação deste herói", afirmou o comandante em nota oficial.





O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, também se manifestou sobre o caso, prometendo que não medirá esforços para que o crime não fique impune e que o criminoso seja devidamente responsabilizado. A comunidade de Criciúma está em luto e aguarda respostas das autoridades sobre o trágico incidente.





Via portal Notícias e Malta