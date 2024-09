Carcereira brasileira exibe tornozeleira após ser presa por fazer s3xo com detento

Linda de Sousa Abreu, uma carcereira brasileira de 31 anos, voltou a ser destaque na mídia britânica após ser flagrada em um novo vídeo circulando nas redes sociais. Linda, que já havia ganhado notoriedade por ser acusada de manter relações sexuais com um detento na prisão de Wandsworth, em Londres, foi filmada recentemente em um clube diurno chamado Neverland London, localizado em Fulham, no oeste da capital inglesa.





No vídeo, Linda aparece em um traje justo, exibindo sua tornozeleira eletrônica enquanto se diverte com amigas, algumas delas conhecidas por terem perfis na plataforma adulta OnlyFans. Em um momento do vídeo, ela é vista acariciando sua própria perna e fazendo comentários provocativos, como: “Muito atenciosa, muito fofa, muito recatada.” A atitude descontraída da carcereira gerou indignação entre internautas, que criticaram sua postura. Comentários como “É nojento, ela não tem vergonha” e “Ela está rindo muito e parece feliz por ter uma tornozeleira para exibir” dominaram as redes sociais.





O caso de Linda ganhou notoriedade quando um vídeo íntimo, gravado por um prisioneiro, vazou na internet, revelando a carcereira em um ato sexual com outro detento. As identidades dos prisioneiros envolvidos não foram reveladas, mas o episódio expôs graves problemas de segurança e conduta dentro do sistema penitenciário britânico.





Por Eduardo Neres / portal Tocanews