Mulher com bebê de 3 meses é presa transportando 20kg de cocaína

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada na tarde desta segunda-feira (2), resultou na apreensão de 20 kg de pasta base de cocaína transportados por duas mulheres em um ônibus interestadual na BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Uma das detidas estava acompanhada de um bebê de apenas três meses.





A abordagem ocorreu por volta das 16h, quando policiais do Grupo de Operações Especiais e do Grupo de Operações com Cães realizavam uma fiscalização de rotina em um ônibus que seguia de São Luís-MA para Fortaleza-CE. Durante a inspeção das bagagens, cães farejadores sinalizaram a presença de substâncias ilícitas nos pertences de duas passageiras, de 36 e 23 anos, que estavam viajando juntas.





Ao serem questionadas pelos agentes, as mulheres, que eram naturais do estado do Pará, afirmaram que estavam apenas indo passear em Fortaleza. Contudo uma inspeção mais detalhada das bagagens revelou que elas estavam transportando 20 tabletes de pasta base de cocaína dentro das malas. Parte da droga estava escondida na bolsa que continha a mamadeira e as roupas do bebê, como estratégia para tentar driblar a fiscalização policial.





Segundo informações das mulheres, elas teriam recebido a droga em São Luís-MA e pretendiam entregar parte da carga em Fortaleza-CE e o restante em Natal-RN. Diante dos fatos, as duas foram presas e encaminhadas, junto com as substâncias ilícitas, à Delegacia da Polícia Federal no Ceará, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.





GCMais