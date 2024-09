Motorista sem cinto é jogado para fora de caminhão em curva e veículo invade loja

Um caminhão desgovernado invadiu uma loja de carros e atingiu automóveis do estabelecimento na tarde da última terça-feira (3) no bairro Guararapes, em Fortaleza, após o motorista ser arremessado para fora do veículo. Apesar disso, ninguém ficou ferido.





O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Rogaciano Leite com Murilo Borges. O caminhão vinha pela Rogaciano Leite e, ao dobrar para entrar na Murilo Borges, o veículo acaba entrando na loja. No impacto, o caminhão atinge uma cerca e se choca com os carros do estabelecimento.





No momento da colisão, o caminhão estava sem motorista. De acordo com o proprietário da loja, o condutor do caminhão afirmou que estava conduzindo o veículo sem cinto e com a porta destrancada. No momento da curva, a porta abriu e ele foi jogado para fora do caminhão.





No vídeo, é possível ver que, no momento da curva, o caminhão estava de fato com a porta aberta e sem condutor. Pouco depois, o motorista aparece andando, desorientado, em direção ao estabelecimento.





Segundo o dono da loja, ninguém ficou ferido no acidente. Dois veículos da loja foram danificados pela batida do caminhão. Ele afirmou que está em contato com o proprietário do caminhão para negociar o pagamento do prejuízo.





Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) informou que foi acionada, mas que quando os agentes de trânsito chegaram no local, o motorista já não estava presente.





G1 CE