Homem é preso por ameaçar matar juíza em Parnaíba/PI

O alvo das ameaças é uma juíza da 1ª Vara Criminal e da Vara de Execuções Penais em Parnaíba.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e a Delegacia Regional da Polícia Civil em Parnaíba prenderam nesta quarta-feira, dia 04, um homem identificado como Erick Felipe de Sousa Carvalho, 31, que vinha divulgando vídeos e áudios de ameaça a uma juíza da 1ª Vara Criminal e da Vara de Execuções Penais em Parnaíba. O material foi divulgado na noite anterior em uma rede social.





Nos vídeos, o investigado se dirige à magistrada com palavras de baixo calão e usa expressões como “matar ou morrer”, ameaçando atirar e soltar bombas contra a juíza e o Ministério Público do Piauí. Em outro vídeo, ele aparece com uma balaclava cobrindo o rosto e convoca uma facção criminosa para invadir e explodir o fórum da cidade.





Em 2022, o suspeito foi condenado pela mesma juíza por furto qualificado, crime que teria sido praticado em 2016.





A Ficco, que atua sob a coordenação da Polícia Federal, é composta também por membros da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Militar e Polícia Penal estadual. Atualmente, a Ficco tem sede em Parnaíba, mas sua atuação se estende a todo o estado.





A população pode colaborar com informações sobre a atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes por meio de denúncias anônimas, que podem ser encaminhadas pelo link: bit.ly/denunciapcphb





Fonte: Pi24h