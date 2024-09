Idoso morre após cair de “pé de manga” em Teresina

Francisco Campos morreu ao retirar frutas da árvore em Teresina.





O idoso Francisco Campos de Sousa, 66, morreu na noite desta quarta-feira, dia 04, após cair de uma árvore em uma loja de material de construção localizada na avenida Homero Castelo Branco, na zona leste de Teresina.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que no final do expediente a vítima subiu na árvore para colher mangas quando caiu. A morte no local foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A vítima foi encontrada pelo irmão, que também trabalha na empresa. Ele contou que tinha ido ao banheiro para trocar de roupa e ir para casa, quando saiu e encontrou o irmão caído.





O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A área foi isolada pela guarnição para o trabalho da perícia criminal da Polícia Civil.





Via Pi24h

Foto ilustrativa