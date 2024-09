Homens são mortos em troca de tiros com a polícia em Tauá

Quatro jovens morreram durante troca de tiros com a polícia na sexta-feira (6) em Tauá, na região dos Inhamuns, a 340 km de Fortaleza. Os atingidos tinham entre 16 e 20 anos. Eles estavam com armas de fogo e 60g de drogas.





De acordo com as informações da Polícia Militar, os policiais foram até o bairro Colibris, no qual foram avisados sobre a presença dos suspeitos. Ao chegar no local, um dos jovens notou a presença dos militares e disparou contra os agentes.





Os policiais revidaram e os outros três suspeitos tentaram fugir, pulando o muro do quintal de onde eles se escondiam. Os agentes alcançaram os jovens, que reagiram à abordagem, atirando contra as equipes policiais.





Durante a ação, a polícia apreendeu quatro armas e 60g de drogas, entre cocaína, crack e maconha. Sobre o caso, a Delegacia Regional de Tauá abriu inquérito para investigação.





Via portal CN7