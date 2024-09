Polícia Civil prende foragido com extensa ficha criminal em Fortaleza/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturou, um homem de 39 anos, com extensa ficha criminal, nessa quarta-feira (18), no bairro Jardim Iracema – Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza.





A Delegacia de Narcóticos (Denarc), unidade especializada da Polícia Civil, recebeu informações sobre a localização do alvo, que já tem antecedentes criminais por integrar organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, crime contra a administração pública, crimes de trânsito e contravenção penal.





Contra ele, constava um mandado de prisão preventiva por posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Durante a captura, o suspeito reagiu a prisão e foi baleado, sendo encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi colocado à disposição da Justiça. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) da PCCE deram apoio à ação policial.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias também podem ser encaminhadas ainda para a Denarc, que conta com canais de comunicação direta de denúncias por meio dos quais a população pode compartilhar informações que tenham conhecimento acerca do tráfico de drogas no Ceará. As informações podem ser repassadas pelo contato (85) 3472-1560, que é WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.