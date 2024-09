URGENTE! Veja concursos abertos em setembro em todo o país

A partir de 18 de setembro de 2024, novas oportunidades em concursos públicos foram abertas em diversas regiões do Brasil. Entre os mais aguardados está o concurso da Prefeitura de Ribeirãozinho, no Mato Grosso, oferecendo 132 vagas em diferentes áreas do serviço público municipal. Os salários podem chegar até R$ 8.500,00, e as inscrições estão abertas até 13 de outubro de 2024, abrangendo todos os níveis de escolaridade.





Além deste, outros concursos também estão recebendo inscrições, totalizando 158 novas vagas em órgãos públicos situados no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amapá, Minas Gerais e São Paulo. As remunerações podem atingir R$ 9.095,44, com oportunidades em áreas como saúde, educação, segurança pública e administração.





O Concurso da Prefeitura de Ribeirãozinho-MT





A Prefeitura de Ribeirãozinho lançou um concurso oferecendo 132 vagas que abrangem várias áreas e níveis de escolaridade. Esta é uma oportunidade valiosa para aqueles que buscam estabilidade e bons salários no serviço público, com posições que variam desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos.





Quais Concursos Estão Disponíveis Neste Momento?





Além do concurso da Prefeitura de Ribeirãozinho, outros oito concursos também estão com inscrições abertas neste momento. Veja os detalhes das oportunidades:





UTFPR (Paraná): Processo seletivo para Professor Substituto na área de Engenharia Sanitária/Saneamento Ambiental.

Prefeitura de Blumenau-SC: Processo seletivo para formação de cadastro reserva na área de educação. ( concursos.furb.br

UNIRIO (Rio de Janeiro): Concurso para Professor Substituto na disciplina de História.

IFAP (Amapá): Seleção para 37 vagas em cargos técnico-administrativos. ( fundatec.org.br

Prefeitura de Perdigão-MG: Abertura de 106 vagas em diversas áreas. ( novo.ibgpconcursos.com.br

Câmara de Monte Azul-MG: Concurso para o cargo de Controlador Interno. ( portal.imeso.com.br

EMDURB de Marília-SP: Concurso para Assistente Administrativo e Engenheiro de Trânsito. ( indepac.selecao.net.br

Câmara de Atibaia-SP: Seis vagas disponíveis para níveis médio/técnico e superior. ( institutomais.org.br

Como Realizar as Inscrições?





Para se inscrever, os candidatos devem acessar os sites dos respectivos órgãos responsáveis pelos concursos. É importante estar atento às datas finais e às taxas de inscrição, que variam conforme o edital. Veja um resumo das informações:





UTFPR: Inscrições até 7 de outubro no site da UTFPR. Taxa de R$ 124,00.

Prefeitura de Blumenau-SC: Inscrições até 10 de outubro no site concursos.furb.br. Taxa de R$ 150,00.

UNIRIO: Inscrições até 26 de setembro via e-mail. Taxa de R$ 60,00.

IFAP: Inscrições até 17 de outubro no site fundatec.org.br. Taxas variam de R$ 70,00 a R$ 110,00.

Prefeitura de Perdigão-MG: Inscrições até 17 de outubro no site ibgpconcursos.com.br. Taxas entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

Câmara de Monte Azul-MG: Inscrições até 18 de outubro no site portal.imeso.com.br. Taxa de R$ 100,00.

EMDURB de Marília-SP: Inscrições até 4 de outubro no site indepac.selecao.net.br. Taxas de R$ 60,00 a R$ 80,00.

Câmara de Atibaia-SP: Inscrições até 17 de outubro no site institutomais.org.br. Taxas de R$ 69,00 a R$ 82,00.





Etapas Comuns dos Concursos Públicos





Os concursos públicos geralmente seguem um processo estruturado em várias etapas, que podem variar conforme o cargo e o órgão. Alguns dos principais estágios incluem:

Provas objetivas

Análise de títulos

Provas práticas (quando aplicáveis)

Provas orais (em casos específicos)

Para detalhes específicos sobre cada concurso, incluindo datas, horários e locais das provas, acesse os editais oficiais disponíveis nos sites dos órgãos responsáveis. Dessa forma, é possível se preparar adequadamente para cada fase do processo seletivo.