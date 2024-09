Polícia Civil prende chefes de grupo criminoso com atuação em Meruoca/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação que teve como objetivo cumprir dois mandados de prisões preventiva e de busca e apreensão em desfavor de indivíduos integrantes de um grupo criminoso com atuação na cidade de Meruoca – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Na ação, foram apreendidos um veículo, duas motocicletas e aparelhos celulares, bem como, foram realizados bloqueio de bens.

As investigações, coordenadas pela Delegacia Municipal de Massapê com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), indicam que um dos alvos, de 26 anos, que responde por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é investigado por ser chefe do grupo criminoso com atuação na cidade. Ainda conforme investigações policiais, um outro homem, que tem 28 anos, com antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas, furto, ameaça e injúria, é apontado como o segundo chefe do grupo.

As ações contaram com apoio de 17 equipes da Polícia Civil. Após as capturas, a dupla foi conduzida para a Delegacia Municipal de Massapê, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, os homens estão à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de identificar, localizar e prender outros indivíduos envolvidos em ações criminosas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias podem ser direcionadas ainda para o telefone (88)3643-1026, da Delegacia Municipal de Massapê. O sigilo e o anonimato são garantidos.