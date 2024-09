Funcionário é atropelado por VLT no Ceará

Acidente aconteceu entre as estações Álvaro Weyne e Moura Brasil.

Um homem foi atropelado pelo VLT em Fortaleza, nesta quinta-feira (19). O acidente aconteceu entre as estações Álvaro Weyne e Moura Brasil.





Vídeos feitos por testemunhas mostram que o homem atropelado vestia um fardamento de uma empresa que realiza serviços no município. O g1 tentou contato com a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, mas não obteve retorno.





O Metrofor disse que não havia autorização para serviços na via férrea, por isso, não poderia haver presença de trabalhadores no local. "O trecho não é uma passagem de nível, por isso, não pode ser usado como ponto de travessia", complementou a nota do órgão.





O Metrofor disse ainda que a vítima foi socorrida para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), para primeiros socorros e exames. Segundo relatos colhidos no local, ele estava consciente após a ocorrência.