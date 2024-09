Ivo Gomes anuncia progressão salarial para educadores sobralenses

A Prefeitura de Sobral anunciou, por meio do Decreto Nº 3.497, a concessão de progressão vertical para servidores do Grupo Ocupacional do Magistério (MAG), conforme previsto no Plano de Carreira e Remuneração (PCR) .





O decreto, assinado pelo prefeito Ivo Ferreira Gomes, contempla 70 professores ‍‍ que atendem aos critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 256 e suas alterações .





A progressão vertical refere-se à ascensão dos servidores para classes superiores dentro da carreira, reconhecendo o desempenho profissional e valorizando a categoria .





Essa medida reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação e busca incentivar a qualidade contínua do ensino em Sobral.





O decreto já está em vigor desde sua publicação, beneficiando os servidores listados no Anexo Único disponível AQUI





(Sobral em Revista)