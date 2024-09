POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE EST*PRO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, com apoio do NAI da Delegacia Regional de Tianguá, efetuou em 20/09/2024, o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 33 anos de idade, por crime de Estupro de Vulnerável, fato noticiado no mês de Maio de 2024 e ocorrido na cidade de Sobral-CE.





De acordo com as informações do inquérito policial, o suspeito, que é pai da vítima, aproveitava-se de momentos sozinhos com a filha, de 12 (doze) anos de idade, para praticar atos libidinosos em seu desfavor. O inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e ao final foi feita Representação pela Prisão Preventiva do investigado, o que foi deferido pelo MM Juiz, expedindo o competente Mandado de Prisão.





Após investigações, conseguimos informação de que o suspeito estaria residindo em Tianguá e, com o apoio do Nucleo de Inteligência da Delegacia Regional de Tianguá, o suspeito foi localizado e preso na manhã de hoje, sendo posteriormente encaminhado ao Presídio de Sobral.