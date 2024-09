“P0ssuída”: Mulher que dec4pitou filho de 6 anos em r1tual s4tânico ainda tentou at4car policias; veja vídeo

O país amanheceu chocado na última sexta-feira (20) com um crime brutal ocorrido na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, matou e decapitou seu próprio filho, Miguel, de apenas 6 anos, em um ritual satânico. O crime foi descoberto após vizinhos ouvirem os gritos desesperados da criança. “Eu vou morrer, eu te amo”, foram as últimas palavras do menino, segundo relato de um morador.





Quando a polícia chegou ao local, Maria estava com uma faca na mão e segurava a cabeça de Miguel em seu colo. A cena macabra foi agravada pela resistência da mãe, que tentou atacar os policiais e acabou levando cerca de 10 tiros até ser contida. Mesmo baleada e sangrando, a mulher ainda tentou suicídio, foi novamente contida pelos policias e foi socorrida em estado gravíssimo, internada sob custódia policial.





A tragédia ocorreu enquanto a televisão do apartamento exibia vídeos de rituais satânicos, semelhantes àqueles seguidos por Maria. A polícia informou que a mãe primeiro esfaqueou o filho, em um ataque cruel, antes de decapitá-lo. A mulher teria se mudado com o menino para o apartamento há apenas um mês.





No local do crime, além da criança, os policiais também encontraram um gato agonizando, reforçando a suspeita de que o ato fazia parte de um ritual. Vídeos e outros materiais ligados a rituais de decapitação foram apreendidos pela equipe de investigação. O caso foi registrado como homicídio, e a investigação continua em andamento para esclarecer os detalhes e motivações do crime.





O perito que atendeu o caso não conteve o choro ao relatar a brutalidade ocorrida contra a criança.





Via portal CM7