Policial e outros dois homens são baleados em Caucaia/CE

Um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar e outros dois homens foram baleados na Rua 119, no Bairro Planalto Caucaia, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite de sábado (21).





O atentando que deixou o agente ferido ocorreu um dia depois de um subtenente ser morto em uma comunidade do Bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.





Populares relataram para a equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), que atendeu a ocorrência, que o sargento e os outros homens estavam em via pública quando quatro pessoas em duas motos atiraram contra as vítimas e fugiram em seguida.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o policial foi socorrido para o Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha com perfurações no ombro e no braço. Após o atendimento, ele recebeu alta neste domingo (22).





As outras duas vítimas também foram levadas a unidades de saúde, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.





Conforme a Polícia Militar, equipes da corporação realizam buscas para identificar e localizar os suspeito. A Delegacia Metropolitana de Caucaia investiga o caso.





(G1/CE)