TRUMP LIDERA em Estados-chave e fortalece caminho para vitória

Trump avança no Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, consolidando vantagem sobre Kamala Harris.

Donald Trump lidera a corrida presidencial nos Estados decisivos do Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, de acordo com uma pesquisa do The New York Times e Siena College. No Arizona, Trump tem 50% das intenções de voto contra 45% de Kamala Harris, após ela ter liderado por cinco pontos em agosto. Na Carolina do Norte, Trump lidera com 49% contra 47%, e na Geórgia, ele tem 49% contra 45% de Harris. A pesquisa também aponta que 31% dos eleitores consideram a economia a questão principal, com 55% acreditando que Trump geriria melhor esse tema. No aborto, Harris lidera com 53% contra 41% de Trump, enquanto na imigração Trump lidera com 54% contra 43% de Harris. Cerca de 15% dos eleitores permanecem indecisos.





Via Blog César Wagner