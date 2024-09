FILHO DA CANDIDATA a vice-prefeita de Aracati morre em grave acidente em Itaiçaba

Diego Mello, filho de Anna Melo, candidato a vice-prefeita de Aracati, faleceu na noite deste domingo (22) em um trágico acidente de trânsito na saída do município de Itaiçaba. Diego estava dirigindo um SUV quando o veículo colidiu frontalmente com um caminhão. Segundo informações iniciais, o corpo da vítima ainda não foi retirado das ferragens. A dinâmica do acidente será apurada e a matéria segue em atualização. A vítima estava sozinha no carro.





* Imagens de redes sociais





Via portal Blog César Wagner