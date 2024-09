POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE EST*PRO DE VULNERÁVEL CONTRA A PRÓPRIA NETA EM CRATO/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturou, na manhã desta sexta-feira (27), um homem, de 83 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a própria neta, uma criança de sete anos. O crime ocorreu no município do Crato – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. A prisão ocorreu por força de mandado de prisão preventiva.





As diligências foram iniciadas logo após os policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher do Crato tomarem conhecimento sobre os fatos. Conforme investigações, o suspeito, que é avô da criança, se aproveitava da proximidade com a vítima, com transtorno do espectro autista (TEA), para praticar o crime. A mãe da vítima descobriu o crime praticado pelo ex-sogro por meio de desenhos que a criança fez.





O suspeito foi localizado, capturado e conduzido para a delegacia, onde contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi. Agora, o homem encontra-se à disposição da Justiça.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para os telefones (88) 3102-1250, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.