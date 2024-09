PRIMEIRA-DAMA de João Pessoa é presa pela PF em operação eleitoral

Lauremília Lucena é acusada de aliciamento violento de eleitores; prefeito alega perseguição política.

A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, foi presa na manhã deste sábado (28) durante a terceira fase da Operação Território Livre, que investiga o aliciamento violento de eleitores na capital paraibana. Junto com ela, também foi presa sua assessora, Tereza Cristina Barbosa Albuquerque. A ação, realizada pela Polícia Federal com apoio do Gaeco, faz parte da fase denominada 'Sementem' e busca apurar crimes de aliciamento de eleitores e organização criminosa nas eleições municipais de 6 de outubro. O prefeito Cícero Lucena afirmou que sua esposa é vítima de perseguição política.





Maria Lauremília Assis de Lucena, natural de Sousa, Sertão da Paraíba, é esposa do atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e desempenhou papéis de destaque na política paraibana, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora do estado (2003-2006) no governo de Cássio Cunha Lima. Ela também foi primeira-dama tanto do estado quanto da capital durante os mandatos de Cícero como governador em 1994 e prefeito de João Pessoa entre 1997 e 2005.





Tereza Cristina Barbosa Albuquerque é a atual secretária de Lauremília Lucena. Ela também tem uma ligação próxima Cícero Lucena, com quem trabalhou durante seus mandatos no Senado Federal. Em 2013, Tereza atuou como auxiliar parlamentar intermediário no gabinete de Cícero, e no ano seguinte foi promovida a ajudante parlamentar intermediário.





* Lauremília Lucena e Tereza Cristina, presas pela Polícia Federal na Paraíba — Foto: Reprodução/TV Cabo Branco





Via César Wagner