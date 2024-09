Polícia Civil apreende mais de 270 kg de maconha durante ação em Horizonte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu 276,8 quilos de maconha, que estavam divididos em 296 tabletes, na tarde dessa quinta-feira (26). A apreensão foi realizada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A ação policial ocorreu no município de Horizonte – Área Integrada de Segurança 25 (AIS 25) da Região Metropolitana de Fortaleza. A droga estava em um imóvel abandonado no distrito de Dourados.





As informações foram apresentadas em coletiva de imprensa, na sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (27). A Delegacia de Narcóticos recebeu uma denúncia de depósito de drogas em Horizonte e, com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), as equipes localizaram o imóvel no distrito de Dourados.





Conforme levantamentos policiais, os entorpecentes, oriundos de um grupo criminoso, seriam distribuídos na Região Metropolitana de Fortaleza para abastecer o tráfico local, mas com a rápida ação policial, toda a droga foi apreendida e levada para a sede da Denarc. As investigações seguem em andamento para localizar e prender os suspeitos envolvidos na ação criminosa.









Apreensão em Caucaia





Esta é a segunda apreensão de drogas da semana realizada pela Denarc. Nessa segunda-feira (23), as equipes apreenderam 355 quilos de maconha, que estavam divididos em 505 tabletes. A ação policial ocorreu no município de Caucaia – Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza. As investigações da Delegacia de Narcóticos levaram à localização de um Fiat Uno abandonado em uma estrada carroçável, que já era objeto de monitoramento policial. Conforme levantamentos policiais, os entorpecentes, oriundos de um grupo criminoso carioca, seriam distribuídos no município de Caucaia









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3472-1560, da Denarc, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.