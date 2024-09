Mulher morre após ser agredida pelo marido no Piauí

Lidiane Silva chegou a ter alta, mas passou mal e morreu no HUT.

Uma mulher identificada como Lidiane Campelo dos Santos, 37, morreu nesta segunda-feira, dia 23, após ser agredida pelo marido identificado como José Carlos da Silva Abreu, conhecido como Zezé da Baixa Grande, no povoado Riacho Siriema, na zona rural do município de Lagoa do Piauí, a 42 km de Teresina.





O casal morava no povoado Baixa Grande, no município de Monsenhor Gil, e estava em Lagoa do Piauí com amigos e familiares quando durante uma discussão José Carlos agrediu Lidiane Campelo.





A mulher foi socorrida por populares e levada para a Unidade Mista Dr. Helvídio Nunes de Barros, em Monsenhor Gil. Em seguida, foi transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).





Lidiane Silva chegou a ter alta, mas passou mal e foi levada na manhã desta segunda-feira, dia 23, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Promorar, e em seguida retornou ao HUT.





O caso está sendo investigado pela Delegacia de Demerval Lobão. O acusado é considerado foragido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Teresina.





