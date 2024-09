Polícia Militar captura trio com drogas, armas e munições em Itarema

Uma ofensiva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou, nessa terça-feira (03), na captura de três suspeitos em Itarema, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. Dois adultos e um adolescente estavam em posse de drogas, armas de fogo e munições. Eles foram conduzidos até uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e colocados à disposição da Justiça.





Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h, para averiguar informações a respeito de uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Almofala. Conforme as informações, um trio armado estava vendendo drogas em um terreno baldio, tendo um imóvel como apoio.





Imediatamente, os raianos se dirigiram até o local indicado, surpreendendo o trio, que tentou se evadir. Os dois homens, de 19 e 20 anos, e o adolescente, de 17 anos, foram contidos e em posse deles foram apreendidos três revólveres e 23 munições, além de 18 trouxinhas de crack e duas de cocaína.





O trio e o material apreendido foram conduzidos até a Delegacia Regional de Itapipoca, da PCCE. Os dois adultos foram autuados em flagrante por associação para o tráfico, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já o adolescente foi autuado pelos atos infracionais análogos a associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Itarema.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3667-1300, número da Delegacia Municipal de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)