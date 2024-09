Polícia Civil prende suspeito de extorquir vereador candidato a prefeito de Choró/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, na manhã desta terça-feira (3), um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 33 anos, suspeito de extorquir um vereador, que é candidato a prefeito na cidade de Choró – Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado. A captura ocorreu em Fortaleza, no bairro Henrique Jorge (AIS 6).





Após investigação da Delegacia Municipal de Quixadá, o suspeito foi identificado e localizado na Capital. Com o apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPJI-Sul) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), o homem foi preso. Conforme a investigação, o indivíduo teria enviado, em maio deste ano, mensagens com ameaças e pedidos de dinheiro à vítima.





Ele foi capturado em um imóvel no bairro Henrique Jorge, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. O homem foi conduzido para a delegacia do 10º Distrito Policial, onde o mandado foi cumprido. O suspeito está à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3445-1047, da Delegacia Municipal de Quixadá. O sigilo e o anonimato são garantidos.