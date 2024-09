Professora também denuncia ministro de Lula por assédio sexual: “ passou a mão na minha vag1na com vontade”

A professora Isabel Rodrigues, candidata a vereadora de Santo André (SP) pelo PSB, revelou em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (6/9) que foi vítima de assédio sexual pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Segundo Isabel, o episódio ocorreu durante um almoço em 2019, quando Almeida teria colocado a mão em suas partes íntimas. As informações são do portal Metrópoles.





Os detalhes do episódio foram compartilhados por Isabel, que afirmou ter sofrido a agressão em um restaurante na Praça da República, em São Paulo, após um curso ministrado pelo então advogado Silvio Almeida. A denúncia feita ao Me Too Brasil foi confirmada por outras mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que também relatou episódios de assédio envolvendo Almeida.