Vereador é suspeito de violência psicológica e de induzir suicídio da ex-mulher em Tianguá/CE

A Polícia Civil investiga a morte da empresária Lisdaina Aguiar. Um pedido de cassação contra o ex-marido dela, o vereador Juliano Magalhães Coelho, foi aceito na Câmara Municipal de Tianguá.

Um vereador de Tianguá, no interior do Ceará, é investigado por supostamente induzir o suicídio e violentar psicologicamente a ex-mulher dele, empresária Lisdaina Aguiar. Ela foi encontrada morta no dia 21 de agosto. Nesta quarta-feira (4), um pedido de cassação contra o ex-marido dela, o vereador Juliano Magalhães Coelho, foi aceito na Câmara Municipal de Tianguá.





A Polícia Civil informou que investiga a morte da mulher, que tinha 37 anos. Lisdayanne, como era conhecida a vítima, foi achada morta na própria loja.





“O caso foi noticiado inicialmente como suicídio. A Polícia Civil investiga se o caso teve induzimento, auxílio e/ou instigação ao suicídio e se a mulher sofria violência psicológica por parte do ex-companheiro”, disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) em nota.





Juliano é vereador de Tianguá pelo Partido Progressista (PP), e concorre à reeleição. Na última quarta-feira (4), os parlamentares da Câmara Municipal aceitaram as denúncias feitas contra ele — assinadas por familiares de Lisdayanne. Dos 15 vereadores, 11 votaram pela aceitação da denúncia.





Após a morte, moradores de Tianguá realizaram uma manifestação cobrando justiça pelo caso. O principal argumento é que o vereador teria induzido a morte da ex-mulher.





Na denúncia feita à Câmara de Tianguá, os familiares de Lisdaina argumentam que a conduta do vereador, ao supostamente envolver-se em ações que teriam levado uma cidadã ao suicídio, é incompatível com a dignidade do cargo de vereador e caracteriza evidente quebra de decoro parlamentar.





“O artigo 122 do Código Penal Brasileiro tipifica como crime as ações de induzir, instigar ou prestar auxílio para que alguém cometa suicídio. A pena para esse crime é de reclusão de dois a seis anos, se o suicídio se consuma ou resulta em lesão corporal de natureza grave”, disse o documento.





O texto do documento argumentou ainda que o dolo eventual pode acontecer devido à possibilidade de assumir o risco iminente, mesmo sem a intenção de causá-lo; e fala ainda que o vereador tinha ciência do estado emocional e psicológico abalado da vítima.





Relacionamento de 20 anos





O casal manteve um relacionamento durante 20 anos, e ambos tiveram uma filha, que atualmente tem 16 anos. A família de Lisdayanne alegou que a empresária passou por diversos episódios de violência psicológica, como traições e humilhações por parte do vereador.





Marcelo Aguiar, irmão de Lisdayanne, informou que chegou a acompanhá-la em uma consulta com um psiquiatra em Sobral, principal município da região norte do Ceará.





“Ele [vereador] sabia do ponto fraco dela […] Ela foi muito humilhada antes de ela cometer isso. E ela foi muito pressionada”, disse Marcelo, que também é empresário.





Com informações do portal G1