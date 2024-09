EM SOBRAL: população do Serrote do Piaba pede transporte, saneamento, educação e saúde

A falta desses serviços básicos deixa a população indignada com a gestão municipal.

Os moradores da localidade do Serrote do Piaba, pertencente ao distrito de Bonfim, distante 26 quilômetros da sede Sobral, clamam pelo direito à saúde, transporte, educação e saneamento básico. Além da carência desses serviços a localidade fica isolada durante boa parte do inverno por causa das péssimas condições da estrada que liga o logradouro a Sobral.





Como no lugar não existe escola e creche, quando o transporte escolar quebra ou a estrada fica intransitável, os estudantes ficam sem aula. Os residentes contaram para o Portal Paraíso que o único transporte alternativo que a localidade tinha foi tirado por não atender às normas do Detran e não foi substituído por outro.





“A Prefeitura devia ter a preocupação de colocar um ônibus para levar a população para Sobral, porque tudo que precisamos resolver é lá e nem todos têm transporte. Fretar um táxi ou um uber de Sobral é muito caro”, lamentou uma moradora que não quis se identificar.





A ausência de um posto de saúde e de uma ambulância é preocupante, pois numa urgência é preciso chamar a ambulância do distrito de Bonfim que nem sempre está disponível. O atendimento médico acontece de 15 em 15 dias numa sala improvisada da Escola Agrícola na entrada da localidade.





Outra moradora, que também pediu para não ser identificada, informou que as duas pessoas que faziam a limpeza das ruas foram transferidas para a sede Sobral. “Temos uma praça abandonada e nem os jovens usam mais o equipamento por estar suja e sem manutenção”, relatou.





A pavimentação em parte das ruas já não existe mais, além de esgoto a céu aberto causando mau cheiro e atraindo insetos. “Agora nas eleições eles passaram a máquina na estrada, coisa que em outros anos não acontecia. A gente passava o tempo todo pedindo a máquina para ajeitar a estrada e não vinha e agora nas eleições foi feita”, disse mais uma moradora revoltada com a situação.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral não atendeu às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso