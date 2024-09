Sertanejo é preso por dirigir bêbado em Goiás; veja quem foi

Um cantor sertanejo foi preso suspeito de dirigir bêbado, atropelar uma pedestre e fugir do local sem prestar socorro. Trata-se de Athos Prado, primo da também sertaneja Lauana Prado. O caso aconteceu em Rio Verde, no sudoeste goiano.





O cantor foi preso na quinta-feira (5/9). De acordo com informações da Polícia Militar do estado, o cantor foi encontrado com forte odor de álcool, desorientado, com dificuldade na fala e desequilíbrio.









Sertanejo bate carro em churrasqueira





Câmeras de segurança registraram o momento em que Athos perde o controle do carro e bate contra uma churrasqueira, em um estabelecimento comercial. Antes disso, ele já havia colidido contra um outro veículo estacionado e fugiu. Conforme a PM, durante a fuga, ele atropelou a pedestre.





A vítima do atropelamento, uma mulher idosa, teve escoriações pelo corpo. Ainda segundo a PM, após o atropelamento, o cantor bateu em um segundo carro e novamente fugiu do local. Após a segunda batida, perdeu o controle do carro e entrou no comércio.





Athos foi conduzido à delegacia e se negou a fazer o teste do bafômetro, porém, teve a embriaguez constatada por um médico legista. Segundo a Polícia Civil, o cantor permanece no presídio e sem fiança estipulada.





Fonte: Metrópoles