STJ Condena IstoÉ e jornalista por difamar Michelle Bolsonaro

Revista e repórter terão que pagar indenização e fazer retratação pública.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou por unanimidade a revista IstoÉ e o jornalista Joaquim Germano da Cruz Oliveira a indenizarem Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, em R$ 30 mil e R$ 10 mil, respectivamente, por danos morais. O caso, julgado na última terça-feira (3), envolveu a publicação de um artigo em fevereiro de 2020 que sugeria um "desconforto" de Michelle no casamento com Jair Bolsonaro e alegava que ele a teria instalado na Biblioteca do Planalto para "vigiá-la de perto". A decisão também obriga a Editora Três a emitir uma retratação pública sobre as insinuações de instabilidade matrimonial e suposta infidelidade, sob pena de multa diária.





✴️ CÁ PRA NÓS: A decisão do STJ de condenar a revista IstoÉ e o jornalista envolvido por difamação contra Michelle Bolsonaro reafirma a importância da integridade jornalística e o respeito pela privacidade, mesmo quando se trata de figuras públicas. Este veredito destaca que a liberdade de imprensa não é uma licença para invadir a intimidade ou disseminar especulações maliciosas. É uma vitória significativa para o respeito aos direitos da personalidade, mostrando que a justiça pode, de fato, proteger os indivíduos contra abusos midiáticos que ultrapassam os limites do debate público e adentram indevidamente na esfera privada.