ESCÂNDALO: Denúncias de assédio eram do conhecimento de Janja e ministros

Acusações contra Ministro dos Direitos Humanos não geraram resposta imediata. Episódios contra Anielle ocorreram em 2023.

Antes de se tornarem públicas nesta quinta-feira, as acusações de assédio moral e sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, já eram conhecidas no Palácio do Planalto, tendo sido discutidas pela ministra Anielle Franco com figuras importantes como a primeira-dama Janja da Silva e os ministros Alexandre Padilha e Vinícius Carvalho. Apesar das conversas, nenhuma ação foi tomada. Anielle, apontada como uma das vítimas em um artigo do Metrópoles, optou por não comentar publicamente as acusações, enquanto o Me Too confirmou ter recebido denúncias sem especificar detalhes. Almeida negou as acusações, atribuindo-as a uma campanha difamatória contra ele devido à sua posição e etnia. Denúncias adicionais de assédio no Ministério dos Direitos Humanos foram relatadas, e a controvérsia provocou reações no Congresso, com pedidos de afastamento de Almeida, especialmente entre opositores do governo. Além dela, outras mulheres com denúncias semelhantes já procuraram o Me Too, funcionárias do governo e do ministério e ex-alunas de Almeida na Universidade de São Paulo. Algumas delas são negras, como a ministra. As informações são de Malu Gaspar, em O Globo.









✴️ CÁ PRA NÓS: É profundamente preocupante que um governo que ostenta a igualdade e o combate ao assédio como pilares fundamentais hesite em agir diante de denúncias sérias dentro de seus próprios ministérios. A aparente inércia do governo Lula em responder prontamente às acusações de assédio moral e sexual contra o Ministro dos Direitos Humanos contradiz não apenas suas promessas políticas, mas também compromete a integridade e a credibilidade de sua gestão. Este cenário mina a confiança do público e subestima a urgência de proteger todos os cidadãos, especialmente dentro das esferas de poder, onde o exemplo deveria ser claro e resoluto.





by Blog do César Wagner "SÓ A VERDADE INTERESSA" - Compartilhe, fortaleça a mídia independente 🇧🇷