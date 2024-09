Justiça de Pernambuco mantém prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, após audiência de custódia

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra, após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (5/9). Ambas estão presas desde quarta-feira (4/9), em decorrência da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.





A audiência ocorreu por videoconferência, com Deolane e Solange sendo ouvidas da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, onde estão detidas. O juiz, que estava na central de audiências do fórum, decidiu pela continuidade da prisão preventiva, sem previsão de soltura.





A operação, que começou em abril de 2023, expediu 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Recife, Barueri (SP) e Curitiba (PR). Foram sequestrados bens de luxo e bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Deolane foi presa no bairro de Boa Viagem, em Recife, onde passava uma temporada com a família.





(Hora Brasília)