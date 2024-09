Subtenente da PM é morto a tiros dentro de casa em Fortaleza

Policial foi surpreendido na residência em que mora por criminosos armados, que invadiram a casa e o atingiram com disparos fatais na cabeça.





Um subtenente da Polícia Militar, identificado como Lopes, de 54 anos, foi morto em casa no início da tarde desta segunda-feira (16), na rua Francisco Calaça, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. O policial que estava de folga foi surpreendido na residência em que mora por criminosos armados, que invadiram o local e o atingiram com disparos fatais na cabeça.





De acordo com relatos de vizinhos, o subtenente Lopes residia no local há aproximadamente dois meses. Segundo informações, os suspeitos do crime estavam em uma moto, e o garupeiro, responsável pelos tiros, usava uma roupa branca no momento da abordagem.





Subtenente da Polícia é morto a tiros dentro de casa em Fortaleza





O policial militar, que ingressou na corporação em maio de 1994, atuava no 1º Comando Regional de Policiamento Militar (1º CRPM) da PMCE. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) lamentou profundamente a morte do policial, prestando solidariedade aos familiares e amigos, e colocando à disposição o aparato da Instituição.





A SSPDS também informou que a investigação do caso está sob a responsabilidade da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já participa das diligências para elucidar o ocorrido.





Fonte: GCmais