Pedreiro cearense é um dos quatro brasileiros vítimas de acidente fatal na França

O pedreiro cearense Denílson de Sousa Amaro, de 32 anos, é um dos quatro brasileiros que morreram em um grave acidente de carro no leste da França, na madrugada desta segunda-feira (16). Denílson, que era natural de Mauriti, município na Região do Cariri do Ceará, vivia no Piauí antes de se mudar para a Europa a trabalho, onde estava há quase um ano. Ele deixa esposa e dois filhos.





O acidente ocorreu por volta de 1h30 (20h30 no horário de Brasília) em uma estrada perto da cidade de Saône, onde as vítimas residiam. O veículo, um Volkswagen Passat, bateu em uma árvore após o motorista perder o controle. De acordo com as autoridades francesas, o velocímetro do carro ficou travado em 180 km/h, apesar do limite de velocidade da estrada ser de 50 km/h. Com a força do impacto, o motor do veículo foi ejetado.





As autoridades locais, incluindo o prefeito de Saône, Benoit Vuillemin, já iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. Em uma publicação nas redes sociais, Vuillemin descreveu a noite como “dramática” e informou que a estrada onde ocorreu o acidente já foi reaberta. No entanto, ele alertou para a necessidade de atenção aos detritos que podem ter ficado no local. Segundo a AFP, todas as vítimas tinham entre 32 e 54 anos e três delas trabalhavam no setor da construção civil.





Denílson, que vivia na Europa, tinha planos de retornar ao Brasil para rever a família. O acidente chocou os moradores de Mauriti, cidade natal do pedreiro, e também da cidade de Saône, onde as vítimas residiam.