Mulheres representam 52,5% do eleitorado no Ceará para as eleições de 2024, aponta Justiça Eleitoral

Dados da Justiça Eleitoral mostram que as mulheres representam 52,5% do eleitorado do Ceará que está apto a votar nas eleições municipais de 2024, marcadas para o dia 6 de outubro. O estado possui, ao todo, 6.940.465 eleitores, um aumento de quase 120 mil em comparação ao pleito de 2022.





Os eleitores com idades entre 25 e 59 anos compõem 68% do total. O segundo maior grupo etário é formado por pessoas entre 60 e 79 anos, que somam 16,8% do eleitorado, enquanto 12,6% têm idades entre 18 e 24 anos.









No que diz respeito à escolaridade, 6,6% dos eleitores são analfabetos, enquanto o restante possui algum nível de instrução. Cerca de 26% do eleitorado, ou 1,8 milhão de pessoas, concluíram o ensino médio, sendo este o maior grupo no quesito escolaridade. Aqueles com ensino superior, completo ou incompleto, correspondem a 13% do eleitorado (917 mil pessoas), e os com ensino médio incompleto somam 18% (1,2 milhão).





Quase metade dos eleitores do Ceará está concentrada em 20 dos 184 municípios do estado. Fortaleza e Caucaia são as únicas cidades com mais de 200 mil eleitores, e por isso têm a possibilidade de realizar segundo turno.









Confira os municípios com maior número de eleitores:





– Fortaleza: 1.769.746

– Caucaia: 245.560

– Juazeiro do Norte: 199.128

– Maracanaú: 177.962

– Sobral: 151.278

– Itapipoca: 99.405

– Crato: 95.267

– Maranguape: 83.157

– Iguatu: 70.982

– Aquiraz: 67.680

– Quixadá: 60.840

– Horizonte: 60.749

– Cascavel: 59.185

– Eusébio: 57.932

– Pacatuba: 57.605

– Pacajus: 53.466

– São Gonçalo do Amarante: 51.183

– Trairi: 48.715

– Itaitinga: 36.786

– Paracuru: 33.561





