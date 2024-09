MAIS 306 PROFISSIONAIS DE CONCURSO DA SAÚDE SÃO NOMEADOS, ANUNCIA ELMANO DE FREITAS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, trouxe uma boa notícia para a Saúde. É que mais 306 profissionais – 15 administrativos e 291 assistenciais – aprovados no último concurso da área serão nomeados para assumir seus cargos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11q9), na conversa semanal do gestor com o povo cearense pelas redes sociais.





São 187 técnicos de enfermagem, 57 enfermeiros, 20 fisioterapeutas, 10 psicólogos, 10 assistentes sociais, seis farmacêuticos e um médico para atuar na assistência a pacientes em nove equipamentos da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Já os 15 profissionais administrativos devem ser distribuídos em quatro setores de gestão.





“Queria dizer aos que realizaram o concurso da Sesa, que nesta quarta-feira (11) estará publicada no Diário Oficial a nomeação de mais 306 servidores da Saúde. Nós temos o compromisso de chamar, dentro do nosso calendário, e estamos publicando hoje esta nomeação. Agora já são 2.760 profissionais convocados”, ressaltou o chefe do Executivo Estadual.





Estes novos servidores foram aprovados no concurso realizado no ano de 2021. Ao todo, duas mil pessoas foram convocadas em 2023: 600 em maio, 600 em setembro e 800 em dezembro. Até dezembro, serão mil nomeados ao longo de 2024. Até 2026, mais de dois mil profissionais ainda devem ser convocados.





A incorporação dos concursados como servidores foi possível por meio de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em abril de 2023. Esta é a sexta convocação desde o início das nomeações, em maio de 2023, e a terceira convocação do concurso da Saúde em 2024.





Se contar só este ano, com os 306 profissionais convocados nesta quarta-feira, são 670 chamados.





