Homem é preso em flagrante por tentar est*prar cadela

No domingo (15), um homem foi preso em flagrante na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser flagrado tentando abusar sexualmente de uma cadela. O crime foi interrompido por policiais do programa Segurança Presente, que atuam na região.





De acordo com informações divulgadas pelo g1, os agentes encontraram o suspeito com uma cadela preta de porte médio. Testemunhas relataram que o homem tentou fugir do local levando o animal, mas foi impedido por populares.





Durante a abordagem policial, o suspeito negou as acusações de abuso. O caso foi inicialmente registrado na 9ª DP (Catete) e segue sob investigação da 12ª DP (Copacabana), que apura os detalhes do crime.





Fonte: Gazeta Brasil