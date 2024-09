SOBRAL-CE: Secretaria da Saúde realiza mamografias para mulheres de 50 a 69 anos

A Secretaria da Saúde, por meio da Célula de Saúde da Mulher, realizará exames de mamografia no caminhão itinerante ‘Amigos do Peito’, a partir desta segunda-feira (16/09).





A iniciativa visa aumentar o acesso ao exame de mamografia para a população, com foco especial no público prioritário definido pelo Ministério da Saúde: mulheres com idades entre 50 e 69 anos que não realizaram o exame no último ano. Os agendamentos estão sendo realizados por meio dos Centros de Saúde da Família.





A expectativa é que sejam realizados 450 exames de mamografias. Esse procedimento é essencial para diagnosticar o câncer de mama.





Confira a programação:





Segunda-feira (16/09)

CSF Sinhá Saboia

Atendendo CSF Sinhá Saboia, CSF Cohab 2 e CSF Santo Antônio





Terça-feira (17/09)

CSF Aprazível

Atendendo CSF Aprazível, CSF Rafael Arruda, CSF Torto e CSF Jaibaras





Quarta-feira (18/09)

CSF Cohab 3

Atendendo CSF Cohab 3 e CSF Junco





Quinta-feira (19/09)

CSF Alto do Cristo

Atendendo CSF Alto do Cristo





Sexta-feira (20/09)

CSF Campo dos Velhos

Atendendo CSF Campo dos Velhos, CSF Expectativa, CSF Novo Recanto e CSF Alto da Brasília





Sábado (21/09)

CSF Nova Caiçara

Atendendo CSF Nova Caiçara