Multidão percorre as ruas do Centro de Sobral ao lado de Izolda Cela

Milhares de pessoas caminharam pelas ruas do Centro de Sobral, na manhã deste sábado (14/9), ao lado da candidata a prefeita, Izolda Cela, do candidato a vice-prefeito, Paulo Flor, do deputado federal Leônidas Cristino e da deputada estadual Lia Gomes. A caminhada pela educação foi mais um ato da campanha, desta vez para enaltecer os ótimos resultados da educação sobralense no IDEB. A caminhada começou e terminou na Praça São João e percorreu as principais ruas do Centro de Sobral, sempre conseguindo adesão por onde passava.





Via Sobral em Revista