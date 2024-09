Tremores de terra são registrados em Sobral

A cidade de Sobral, no interior do Ceará, registrou neste sábado,31, dois tremores de terra. As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).





Os fenômenos, considerados de baixa magnitude, ocorreram às 05:24, com intensidade 1,7 e às 17:21, registrado como atividade sísmica de grau 1,8. Os registros foram feitos pelas estações operadas pelo Laboratório.





De acordo com dados do LabSis, o Ceará já registrou outros 14 fenômenos sismológicos em 2024, sendo maio o mês de maior incidência, com 6 tremores registrados. O número faz do Ceará o 3º estado do Nordeste com mais registros de tremores de terra.





A média de intensidade da atividade sísmica no Estado é de 1,79 na escala Richter.





Procurada pelo O POVO a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou que não tinha registros de ocorrências relacionadas ao tremor de terra.





(O Povo)