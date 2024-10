Avião colide com torre de transmissão e piloto morre

Um avião agrícola bateu contra uma torre de transmissão na zona rural de Serranópolis, no sudoeste de Goiás, na tarde do último sábado (26). O piloto não resistiu e morreu.





Segundo a Polícia Científica, a colisão ocorreu quando a aeronave se aproximava para pouso, a cerca de 6 quilômetros da pista.





Para os bombeiros, seguranças do local informaram que a queda aconteceu por volta das 17h40.





O impacto fez o avião girar e cair aproximadamente 200 metros à frente do ponto de colisão.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a colisão, o avião caiu em uma área de plantio de cana de açúcar. A estrutura da aeronave ficou completamente danificada e destruída.





A vítima, um piloto de jataí (GO), identificado como Leonardo Meca Ticianelli, de 38 anos, sofreu um politraumatismo fatal, com fraturas múltiplas e ferimentos graves na face e na perna. O homem já estava sem vida quando os bombeiros chegaram no local.





O corpo do piloto foi encaminhado ao IML de Jataí para procedimentos de identificação.





De acordo com levantamentos da Polícia Científica, o avião não indicou indícios de falha mecânica, mas ainda segue em investigação para encontrar as causas do acidente.





*Sob supervisão de Bruno Laforé