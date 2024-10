Um caso chocante ocorreu em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, onde um menino de apenas 3 anos foi abandonado em um ônibus. O pai da criança, um homem de 25 anos, foi preso como suspeito do crime e alegou à Polícia Civil que não tinha condições de cuidar do filho, optando por deixá-lo no coletivo antes de se internar em uma clínica de reabilitação na cidade. Via portal CM7





