Criança de 8 anos morre após ser picada por aranha dentro de casa

A criança, Alice Silvestre da Silva, de 8 anos, morreu nesta sexta-feira (25), em Campo Grande, após ser picada por uma aranha na região de Bela Alvorada, em Paraíso das Águas. Acidente teria acontecido em casa.





A criança morava junto aos pais, bastante conhecidos, na região rural do município. Conforme informações do site local BNC Notícias, Alice foi picada por uma aranha na quarta-feira (23).





Ela chegou a ser levada ao hospital municipal de Camapuã, onde aguardou por vaga zero em Campo Grande, devido ao estado de saúde. Já na capital, ela recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu durante a tarde.





A morte da criança abalou familiares e amigos. A Escola Municipal Kou Takahashi, onde ela cursava o 3º ano do Ensino Fundamental, está em luto. O diretor da escola, professor André Castanharo, manifestou pesar e suspendeu às aulas.





O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Paraíso das Águas, Professor João Donizete Corsini, procurou manifestou pesar e informou que a rede municipal de ensino também estará em luto oficial.





O corpo da criança está sendo velado neste sábado (26), no Salão Comunitário Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Bela Alvorada, em Paraíso das Águas. O velório, que iniciou na madrugada, será seguido por um cortejo ao meio-dia, com destino ao Cemitério Municipal de Chapadão do Sul, onde ocorrerá o sepultamento.





Fonte: Portal Tucuma