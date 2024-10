Ex-ATOR mirim da Globo é executado a tiros na Bahia

Conhecido como DJ Vunje, é assassinado em Trancoso; Polícia investiga ligação com tráfico de drogas.

João Rebello, ex-ator mirim de 45 anos e DJ conhecido como Vunje, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (24) dentro de seu carro no centro de Trancoso, em Porto Seguro (BA). O veículo foi alvejado com 12 disparos, e a Polícia Civil investiga o caso como um possível "acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas. João, que vivia na região há três anos, era filho da atriz e diretora Maria Rebello e sobrinho do diretor Jorge Fernando, falecido em 2019, tendo atuado por 11 anos na TV Globo em novelas como 'Bebê a Bordo', 'Vamp', 'Deus nos Acuda'.





Via César Wagner