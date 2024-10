Gestão de Oscar Rodrigues e Dra. Imaculada Dias reabrirá CEO

O equipamento foi fechado pela atual gestão em 2023.

O Centro de Especialidades Odontológicas Sanitarista Sérgio Arouca (CEO) de Sobral, o primeiro a ser inaugurado no Brasil, no dia 17 de março de 2004, fechado pela atual gestão em 2023, será reaberto a partir do próximo ano. O anúncio foi feito pela vice-prefeita, a cirurgiã dentista, Dra. Imaculada Dias Adeodato, durante o evento de comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, realizado nessa quarta-feira (23), no auditório da Universidade Federal do Ceará Campus Sobral.





Durante o evento o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Ceará Gládyo Gonçalves Vidal, falou da alegria de receber a notícia da reabertura do equipamento e destacou que Sobral se tornou referência nacional para a Odontologia a partir da inauguração do CEO onde foi também lançado para todo o país, pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, o programa Brasil Sorridente.





“Aproveitei para parabenizar a vice-prefeita eleita e colega, cirurgiã dentista, Dra. Imaculada Dias, do compromisso de valorizar a Odontologia. Já ouvi diretamente da Dra. Imaculada que o CEO vai ser reaberto e ficamos muito feliz com essa notícia até porque é um equipamento que está em uma das cidades que é extremamente importante no contexto nacional, politicamente bem como em outros aspectos”, afirmou.





O Portal Paraíso conversou com a vice-prefeita, Dra. Imaculada Dias que participou do evento representando o prefeito eleito Dr. Oscar Rodrigues. “Faço questão de salientar que a gestão Oscar e Imaculada tem o compromisso de reabrir o CEO Municipal como também procurar melhorar o salário dos dentistas e dos auxiliares e condições melhores de trabalho para que o cidadão sobralense melhor qualidade de tratamento dentário”, destacou.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso