Homem se passando por agente judiciário é preso com arma e três coletes

O indivíduo tem 54 anos de idade, e já responde por porte ilegal de armas.

Um homem que se passava por agente judiciário foi preso após uma abordagem da Polícia Militar (PMCE) no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. Ele, que trafegava em um carro de luxo, portava uma pistola 9 milímetros com 10 munições, três coletes e duas placas balísticas.





Conforme repassado pelas forças de segurança, agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPRE) faziam patrulhamento de rotina pela região, quando se depararam com o veículo em atitude suspeita. Eles então verificaram informações associadas à placa do veículo e descobriram que havia pendências administrativas.





O automóvel foi abordado e o motorista apresentou nervosismo ao falar com os agentes. Eles então resolveram fazer uma vistoria minuciosa no carro e encontraram o material. A arma de fogo e os coletes não tinham documentação e o homem não tinha porte de arma. Além disso, ele ainda apresentou documento de identidade com indícios de falsificação.





Ainda segundo os agentes de segurança, o homem preso mudou a versão sobre a própria ocupação, inicialmente, teria se apresentado como agente do Poder Judiciário, tendo em seguida dito que era vigilante.





De acordo com informações do Tenente Deyvd, da PMCE, relatou que o indivíduo foi identificado como um homem de 54 anos de idade, que já respondia por porte ilegal de armas.





O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde o material também foi apresentado e ficou apreendido. Ele deve passar por uma audiência de custódia. A polícia vai investigar a ocorrência.





(Via Edwalcyr Santos)