EM SOBRAL: PMs DO RAIO EM AÇÃO!

Pelo menos dois revólveres calibre 38, munições e os envolvidos na ação foram encaminhados para Delegacia Civil de Sobral.

No final da noite desta quarta-feira, 29, indivíduos efetuaram vários disparos de arma de fogo no bairro Parque Santo Antônio, várias equipes policiais foram mobilizadas via Ciops para a ocorrência.





Realizando diligências na rua Campo Grande, em uma área de mata, as equipes de Força Tática e RAIO, conseguiram prender um maior e apreender um menor de idade com dois revólveres calibre 38, com várias munições intactas e deflagradas utilizadas na ação criminosa.





Os dois envolvidos foram apresentados na Delegacia Municipal de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Via Edwalcyer Santos