MÉDICOS são investigados por fraude em hospital de SP (vídeo)

Denúncia aponta registro de ponto falso; diretor do Hospital Heliópolis é exonerado e MP conduz apuração criminal e administrativa.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicita à Polícia Civil a abertura de inquérito para investigar médicos acusados ​​de baterem ponto sem trabalhar no Hospital Heliópolis, na Zona Sul da capital. A denúncia foi apresentada pelo deputado estadual Simão Pedro Chiovetti (PT-SP) e envolve, entre outros, os médicos Lawrence Aseba, Fulvio Alessandro de Oliveira Souza, Carlos Augusto Ferreira Junior e Maristela Kodama Iwamizu. O promotor Paulo Henrique Castex determinou a oitiva dos envolvidos e encaminhou o caso à Promotoria do Patrimônio Público para apuração de possíveis atos de improbidade administrativa. A Secretaria da Segurança Pública informou que as investigações já estão em andamento no 95º Distrito Policial e que a exoneração do diretor-geral do hospital, Abraão Rapoport, foi anunciada pelo secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, sendo substituída interinamente por José Luiz Gomes do Amaral. O MP investigou o caso sob duas perspectivas: criminal, com possível acusação de peculato, e administrativa, devido ao vínculo público dos acusados.





